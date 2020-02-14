Avcılar Belediye Başkanı Hançerli’den AKP’ye deprem çağrısı!

Avcılar’daki binaların depreme karşı güçlendirilmesi için hazırlanan imar planı notu değişikliğinin gündeme alınmamasını protesto etmek için geçtiğimiz ay, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda oturma eylemi yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu ay da imar düzenlemesinin gündeme gelmemesine tepki gösterdi.

13 Şubat tarihli İBB Meclis oturumunda söz alan Hançerli konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Avcılar’daki riskli yapıların yenilenmesinin önünü açacak plan notu değişikliği 5’inci ayında da İBB meclisinden geçmedi. Ben Avcılar halkına sizleri şikayet ediyorum.

*Şanslıyız ki; aradan geçen 5 aylık sürede İstanbul’da yıkıcı bir deprem olmadı. Fakat bilim insanları açık ve net bir şekilde depremin 3- 5 yıl içerisinde olacağı konusunda uyarıyor.

*Gündemdeki konu tam da bu meclisin konusu. Yani çözüm üretmesi gereken işte bu meclis. Görev de bu meclisin, yetki de bu meclisin. İnsanlar güvensiz, sağlıklı olmayan binalarda yaşadıklarını biliyorlar. Bu kaygı ve korkuyla geçiyor her dakikaları.

“15 DAKİKA ARA VERELİM”

Plan notu değişikliği taleplerinin reddedilmemiş olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Hançerli, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Fakat daha fazla beklemenin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Başka ilçelerde de bu sorun var deniliyor. Başka ilçelerdeki sorunları da çözelim. Rantı düşünerek değil, bu toplumu güvenli, güçlü konutlara bir an evvel kavuşturma hedefiyle hareket ederek çözelim.

*Bugün yine yapıcı olmak adına daha önceki talebimi yineliyorum. Biliyorum komisyon başkanım ve üyelerim yapabilir. Meclise 15 dakika ara verelim, komisyon raporlarını buraya getirsin ve oy birliği ile bir karar geçirelim.

*Yasal olarak yapılmış, ruhsatlı, iskânlı binalar için bir gün bu mecliste Avcılar’daki reel durum fark edilmeden bir karar alınmış ve ‘düşürüyoruz katları’ denmiş. Bu insanların içerisinde oturdukları evleri bu meclis kararıyla yok sayılmış.

*İstediğimiz buradan çıkan yanlış kararla yok edilen ama reelde orada duran yapıların yeniden yapılması. Bu plan notu çok az kişiyi ilgilendiriyor gibi yansıtılıyor. Ama 50 bin kişiyi ilgilendiriyor ve kazanılmış haklarının geri verilmesini içeriyor.

“OLUMSUZ BAKMIYORUZ”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun AKP’li Başkan Vekili Osman Demir de “Bir plan notu ile yapılanmanın değiştirilmesi doğru değil bölge planı yapılması gerekiyor. Şu an komisyonda Avcılar ile birlikte Fatih ve Çekmeköy’ün dosyaları da bekliyor. Plan düzenlemesine olumsuz bakmıyoruz, yasal zemini oluşturacak çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

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