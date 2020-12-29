Avcılar’da eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Avcılar'da 25 Aralık 2018’de aralarında çıkan tartışma sonucu Hasan Deligözoğlu, eşi Ayten Deligözoğlu’nu silahla kafasından vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından yakalanan ve 2 yıldır tutuklu yargılanan sanık Hasan Deligözoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya cinayete kurban giden Ayten Deligözoğlu'nun ailesi de katıldı.

Maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

“BEN EŞİMİ ÖLDÜRMEDİM”

Mahkemede savunma yapan sanık Hasan Deligözoğlu, “Ben olayın en başından bu yana tüm yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Benim yuvam dağıldı. İki çocuğum perişan. Ben eşimi öldürmedim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

MÜEBBET VERİLDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu’na ‘eşi kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek ve sanığın sabıkalı geçmişi göz önüne alınarak cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek sanık Deligözoğlu'na ‘ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 7 bin 900 lira adli para cezası verdi.

“SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK, SONUNDA KAZANDIK”

Duruşma sonrası açıklama yapan maktul Ayten Deligözoğlu’nun kardeşi Sultan Gültepe, “Bugün biraz da olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Aytenim cennetinde rahat uyuyacak. Biz sonuna kadar mücadele ettik, sonunda kazandık. Öldürülen kadınların aileleri mücadelelerinden vazgeçmesinler, onların da yanında olacağım. Kardeşim rahat uyuyacak. Buna inanıyorum” dedi.

“KIZ KARDEŞİME ÖLMEDEN ÖNCE BİLE İŞKENCE UYGULAMIŞ”

Kız kardeşinin ölmeden önce işkenceye maruz kaldığını belirten Gültepe; “Sanık kardeşime çocukları göstermeyeceğini, kardeşlerini öldüreceğini söyleyerek baskı altında tutuyordu. Kız kardeşim bana bu şekilde anlattı. Kız kardeşim bana ‘abla ben çocuklarımı bırakamam, beni çekip vursa da çocuklarımı bırakamam’ diyordu. Kız kardeşim öldüğünde bile gözünün ve bacağının biri mordu. Kız kardeşime ölmeden önce bile işkence uygulamış” dedi. Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ