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Avcılar’da kentsel dönüşüm seferberliği

17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar gören İstanbul'un Avcılar ilçesinde ömrünü tamamlanmış yapıların yıkımı sürüyor. Geçen eylül ayındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan bir cami ile belediye binası yıkılıp yeniden yapılacak.

Sozcu.com.tr
12:12 -
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Avcılar’da kentsel dönüşüm seferberliği

Avcılar’daki riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği geçen mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Avcılar Belediyesi, riskli yapıların tespit edilmesi ve yıkımı aşamasında vatandaşlara her türlü imkanı sunuyor. (FOTO: SÖZCÜ)

Avcılar Belediyesi, bine yakın ömrünü tamamlamış binayı kapsayan plan notu değişikliğiyle birlikte ilçedeki riskli binaların yenilenmesi çalışmalarına hız verdi.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin iki minaresinden biri depremde yıkılmıştı (FOTO: İHA)

Geçen yıl eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin yıkımına başlandı.

Yıkılacak yapılar arasında 45 yıllık belediye binası da var. Çalışmaları değerlendiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Tek bir amacımız var. Depreme hazırlıklı bir şekilde yakalanmak” dedi.

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cami deprem istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcü
Son güncelleme: 12:14 08.06.2020
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