Avcılar’da kentsel dönüşüm seferberliği

Avcılar’daki riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği geçen mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Avcılar Belediyesi, bine yakın ömrünü tamamlamış binayı kapsayan plan notu değişikliğiyle birlikte ilçedeki riskli binaların yenilenmesi çalışmalarına hız verdi.

Geçen yıl eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin yıkımına başlandı.

Yıkılacak yapılar arasında 45 yıllık belediye binası da var. Çalışmaları değerlendiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Tek bir amacımız var. Depreme hazırlıklı bir şekilde yakalanmak” dedi.