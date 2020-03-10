Avcılar’da korkunç olay! Önce eşyaları sonra kardeşini aşağı attı

Akıllara durgunluk veren olay, Avcılar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalledeki bir evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde sık sık yaptığı gibi dün akşam da evdeki bazı eşyaları balkondan aşağı attı. Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak apartmanın bahçesine indi.

ANNESİ AŞAĞI İNİNCE KARDEŞİNİ KUCAĞINA ALIP BALKONA ÇIKTI

Görgü tanığının ifadesine göre; annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra A.C.Y., kardeşi E.C.Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Ayşe Y., oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken, A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C.Y.’yi tutamadı ve aşağı düşürdü. Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, kanlar içerisindeki minik oğlu, sevk edilen 112 Acil ambulansı ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince zaman kaybetmeden Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında ‘Taksirle yaralama’ suçundan soruşturmaya başladı.

KOMŞULARININ DA DİKKATİNİ ÇEKMİŞ

Binada yaklaşık 5 yıldan bu yana oturduğu belirtilen ailenin, 4 yaşındaki çocuğunun sürekli evlerindeki eşyaları balkondan atmasından yakındığı ancak buna bir çözüm bulamadığı belirtildi.

Aynı binada oturan Korkmaz Özden “Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu. Evde ne bulursa; ayakkabı, pantolon, deterjan, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk” dedi. (DHA)