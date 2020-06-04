Avcılar’da şaşırtan görüntü! Bina yıkılınca ortaya çıktı

Yıkım sonrası dükkanının bir bölümü açıkta kalan Turan Baki, burayı kısa sürede kapatacaklarını söyledi.

İnşaat malzemeleri satan Baki, boşaltılan ve yıkılan binadaki bitişikteki dükkanın da kendisine ait olduğunu, geçici olarak buraya taşındığını belirterek, şöyle konuştu:

”DUVAR YAPMAYA GEREK DUYMAMIŞLAR”

* Kiraladığımız bu dükkanın da duvarı yokmuş. Bitişikte yıktırdığımız binanın duvarı ile ortak kullanılıyormuş. Bu tarafa sadece sıva yapılmış. Duvar yapmaya gerek duymamışlar.

* Duvar olmadığının farkında değiliz. Üst katlarda böyle bir durum yok. Müteahhit malzemeden çalmış, 5 tuğla, 2 sıvanın hesabını yapmışlar.

* Yıktırdığımız binanın yerine yenisi yapılınca oraya geçeceğiz. Bunlar Türkiye’de olan şeyler.

”BİR DEPREMDE BU BİNA GİDERDİ”

Yapılacak yeni binanın müteahhidi Battal Toptaş ise “Ben 13.5 tuğla öreceğim. O, 8 tuğla örüyor. Yıktırılan binanın betonu çürümüş. Allah korusun bir depremde bu bina giderdi. Yanındaki de gider. Yıktırılan binada 6’lık düz demir kullanmışlar, beton da çürümüş gitmiş. Allah korusun 1999 depremi bugün olsa bu çevredeki binalar da kalmaz hepsi yerle bir olur” diye konuştu.

Avcılar’da geçen yıl da kentsel dönüşüme alınan bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının bulunmadığı görülmüştü. (DHA)

