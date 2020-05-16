Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avcılar’da sokak ortasında dehşet!

İstanbul Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

18:34 -
Haberler Gündem

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Talk Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Deniz B. ve eşi Öznur B. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak üzerinde tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından elinde bulunan bıçak ile eşini kovalayan gözü dönmüş adam, bir süre sonra yakaladığı eşine dehşeti yaşattı. Çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Öznur B. ağır yaralandı.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yapmak istese de Deniz B. bıçak sallayarak eşine yardım edilmesine izin vermedi.

Foto: İHA

Bir süre sonra olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçan Deniz B. bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz B. polis karakoluna götürülürken ağır yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsü onları da vurdu! Taşıyıcı anneden doğan bebekler ortada kaldıCorona virüsü onları da vurdu! Taşıyıcı anneden doğan bebekler ortada kaldı İLGİLİ HABERÜlkeyi ayağa kaldıran cinayet: Ölmeden önce coronanın çaresini bulduğunu söylemiştiÜlkeyi ayağa kaldıran cinayet: Ölmeden önce coronanın çaresini bulduğunu söylemişti
ABD Bebek Cinayet Çocuk Corona doktor Haber istanbul Kadın Polis Ukrayna
Son güncelleme: 18:47 16.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more