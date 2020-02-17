Avcılar’da sopalı, sandalyeli kavga kamerada

Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, sokakta karşılaşan N.Y., A.Y., D.A., M.F., Ö.T., F.D., M.P. ve İ.K. henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAK, SOPA VE SANDALYE İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Öfkeli gençler, birbirlerine döner bıçağı, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Gençler birbirlerini adeta öldüresiye darp ederken, mahalle savaş alanına döndü. Birbirlerine saldıran gençler acımasızca aralarına aldıkları şahısları darp etti.

SOPALAR KIRILANA KADAR DÖVDÜLER

Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir genci aralarına alarak yere düşürdü. Tekme yumruk ve sopalarla acımasızca saldırıya uğrayan üzerinde sopa kırılana kadar dayak yedi. Yerde acılar içinde kıvranan genç, şahısların bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçıp uzaklaştı.

BAŞINA SANDALYE İSABET ETTİ

Yerde yatan şahıs darp edildiği sırada kavgaya karışan N.Y., uzaktan fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren N.Y.'ye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından N.Y. Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrasında Firüzköy Polis Merkezine gelen M.P., Ö.T., F.D. de çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen döner bıçağı ve yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

GENÇLERİN ÖLDÜRESİYE KAVGASI

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan ve gençlerin birbirlerini öldüresiye darp ettiği kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin birbirlerini darp ettiği, bir gencin yere düştüğü ve sopalar kırılana kadar vurulduğu, sonrasında ise bir gencin başına sandalye isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldığı görülüyor. (İHA)