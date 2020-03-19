AVM çalışma saatleri… Alışveriş merkezleri açık mı?

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınlayarak yeni kararları paylaştı. Birçok mekan kapatılırken AVM’lerde de çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. AVM’ler de virüs sebebiyle farklı saatlerde açılıp kapanacak?

AVM’LER AÇIK MI? İŞTE ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'lerin çalışma saatleri değişti. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak. Bunun yanında birçok mekan kapatılacak.

KAPATILAN İŞLETME VE MEKANLAR

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.