AVM otoparkında silah operasyonu

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Jandarma KOM ekipleri bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları piyasada sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri tespit eden ekipler, bağlantılarını ortaya çıkarmak için teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Araştırmalarda, şebekenin elebaşının M.B. olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin pazarlamak üzere bir araca çok sayıda silah koyarak Bayrampaşa'ya gittiklerini belirleyince harekete geçildi. Şüpheliler bir AVM'nin otoparkına kadar takip edildi. Daha sonra ise operasyon düğmesine basıldı.

18 TABANCA

Yapılan operasyonda dikkat çekmemesi alış-veriş poşetleri içerisine zulalanmış 18 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi. Ekiplerin peşindeki 3 şüpheli ise kıskıvrak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B., N.D. ve Ö.S. tutuklanırken, şüphelilerin diğer suç örgütleriyle bağlarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.