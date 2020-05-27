AVM’de alışveriş tutkusu ne yağmur dinledi ne de corona

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler 11 Mayıs'ta kapılarını yeniden açtı. AVM’lerin çalışma saatleri ve giriş çıkış kuralları yeniden düzenlendi.

Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da AVM’ler kapalı kaldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle beraber İstanbullular soluğu AVM’lerde aldı.

AVM ÖNÜNDE KUYRUK OLDULAR

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü.

Öte yandan vatandaşların yağan sağanak yağmuru ve corona virüsü tehlikesini de hiçe saydıkları görüldü. Vatandaşların oluşturduğu manzara görenlerin tepkisini çekti. (İHA)

