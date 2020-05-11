AVM’ler açıldı mı? Alışveriş merkezlerine giriş şartları neler?

Uzun süredir kapalı olan ve ne zaman açılacağı merak edilen AVM’lerle ilgili önemli gün geldi, AVM’ler açıldı… Türkiye’deki AVM’lerin 4’te 3’ü bugün kapılarını açarken maskesiz müşteri alınmayacak. AVM’lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler randevusuz müşteri kabul etmezken, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak hizmet verilecek. İşte AVM’lerde alınacak virüs önlemleri…

AVM’LERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM’lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM’lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM'ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM’ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM’ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM’lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.