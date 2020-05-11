AVM’ler bugün açıldı ancak beklenen ilgiyi görmedi

İsmail AKIN / Antalya

ANTALYA

Antalya'da 11 Mart tarihinden kısa bir süre sonra kapatılan AVM’ler bugün kapılarını tekrar açtı. Sabah saatleri itibariyle faaliyete geçen AVM'lerin büyük bir çoğunluğunda mağazaların yüzde 10'nun da açık olduğu gözlendi. Zincir mağazalar kentte bulunan bazı AVM'lerde faaliyete başlarken bazılarında kapalı idi. Uzun bir süredir alışveriş yapamayan vatandaşlar ise AVM'lerin açılmasına ilgi göstermedi.

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

EDİRNE

Edirne Erasta AVM’de, girişler bariyer kontrollü ve sosyal mesafeye kuralına uygun olarak gerçekleştiriliyor. AVM’ye giren vatandaşların görevliler tarafından ateş ölçer ile vücut ısıları ölçülüyor. Maske takmayan vatandaşlar, AVM’ye alınmıyor.

AVM’deki 52 mağaza hizmete açılmazken; 30 mağazada alışveriş başladı. AVM’de alışveriş sırasında sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla uyarıldı. AVM’de vatandaş yoğunluğu ise bulunmuyor.

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 1 aydır kapalı olan AVM'lerin bugün açılmasına izin verildi. Eskişehir'de şehir merkezinde bulunan AVM'lerden biri hiç açılmazken diğer AVM ise açıldı, ancak AVM'deki firmalar işletmelerini açmadı. AVM'ye gelen vatandaşlar içeride kısa bir tur atarak AVM'den ayrılmak durumunda kaldılar.

GİRDİKLERİ GİBİ ÇIKTILAR

Eskişehir'de şehir merkezindeki Kanatlı AVM, AVM'lerin açılmasına izin verilmesine rağmen bugün açılmadı. Şehir merkezindeki diğer AVM olan Espark AVM açıldı. Ancak Espark AVM'deki firmaların yüzde 90'ına yakını işletmelerini açmadı.

AVM'ye gelen vatandaşlar için corona virüsüne karşı AVM girişine dezenfektan konuldu. AVM görevlileri tarafından içeriye giren vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Maskesi olmayan vatandaşların ise AVM'ye girmelerine izin verilmedi. AVM'ye giren vatandaşlar içeride şaşkınlıkla karşılaştı.

AVM'nin açık olmasına rağmen firmaların yüzde 90'ına yakınının işletmelerini açmamış olması nedeniyle vatandaşlar kısa sürede AVM'den ayrılmak durumunda kaldılar.

Ali Ekber ŞEN / Mersin

MERSİN

Mersin’in en büyük AVM’si Forum MERSİN… AVM'nin girişinde dezenfekten ile kontrollü geçiş sağlanıyor. Normal günlerde binlerce kişinin ziyaret ettiği Mersin Forum AVM, ziyarete açılmasına rağmen ilk günü son derece sakin geçirdi.. İn cin top oynuyor dense yeridir…