AVM’ler kapandı mı? AVM’ler kaçta açılıp kapanacak?

Corona virüs salgını sebebiyle AVM'lerde çalışma saatleri değişti. Ülke çapında corona virüse karşı alınan önlemler artırılıyor ve AVM’lerde de çalışma saatleri değişti. Çocuk oyun alanlarının kapatılmasına, dezenfekte çalışmaları yapılmasına karar verilen AVM’ler, alınan karar neticesinde 12 saat yerine 8 saat boyunca hizmet verecek.

AVM’LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

AVM’lerin çalışma saatleri değişti. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak. Bunun yanında birçok mekan kapatılacak.

HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.