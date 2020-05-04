AVM’ler ne zaman açılacak? AVM açılış tarihi belli oldu! İşte AVM’lerin açılış tarihi…

Türkiye yaklaşık iki aydır corona vürüsü ile mücadele ediyor. Bu kapsamda bir düzine önlem alınmış ve son verilere göre corona virüsü yayılımı kontrol altına alınmaya başlamıştı. Bu gelişmeler sonrası Türkiye'de alınan bazı önlemlerin azaltılmasına karar verildi. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? İşte AVM'lerin açılış tarihi…

AVM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle birçok işletme olduğu gibi alışveriş merkezleri de 15 Mart'tan beri kapatılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrası AVM'lerin 11 ilgili bakanlıkların kurallarına uymak suretiyle 11 Mayıs'ta hizmete açılacağını söyledi.