AVM’ler ne zaman açılacak? AVM’lerin açılış tarihi belli mi?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yavaş yavaş kontrol altına alınması sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Corona virüsü sebebiyle uzun zamandır kapalı durumda bulunan AVM'lerin ne zaman tekrardan açılacağı merak ediliyor. İşte AVM'lerin açılış tarihi…

AVM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle birçok işletme olduğu gibi alışveriş merkezleri de 15 Mart’tan beri kapatılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrası AVM’lerin 11 ilgili bakanlıkların kurallarına uymak suretiyle 11 Mayıs’ta hizmete açılacağını söyledi.