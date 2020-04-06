AVM’ler ne zaman açılır? AVM çalışma saatleri…

Ülke çapında corona virüse karşı alınan önlemler artırılıyor ve AVM'lerde de çalışma saatleri değişti ve birçok marka mağazalarını kapattı. Çocuk oyun alanlarının kapatılmasına, dezenfekte çalışmaları yapılmasına karar verilen AVM'ler, alınan karar neticesinde 12 saat yerine 8 saat boyunca hizmet verecek. Peki AVM’ler hangi saatler arasında açık?

AVM’LER NE ZAMAN AÇILIR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok AVM kapandı ve ne zaman açılacağı henüz belli değil.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM’lerin çalışma saatleri değişti. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak. Bunun yanında birçok mekan kapatılacak.

ürkiye'de bir çok marka da gerek çalışan gerekse müşteri sağlığını korumak için mağazalarını kapama yoluna gitti. İşte o markalar:

Boyner, YKM, Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, Flo, Desa, U.S Polo, Greyder, Lufian, Altınyıldız, Avva, Machka, Twist, Twigy, Roman, Mudo, Efor, Faik Sönmez, B&G, Ikea, Gratis, Paşabahçe, Decathlon, Hotiç.

BİRÇOK AVM KAPANDI

Çok sayıda insanın bir araya geldiği AVM'ler de teker teker kapanma kararı alıyor. Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

İstanbul'un en büyük AVM'lerinden Mecidiyeköy'de bulunan Cevahir AVM de kapandı.

İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de kapatıldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım da kendisine ait Optimum, Kozzy, Hiltown ve Piazza alışveriş merkezlerinin yarından itibaren geçici olarak geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Esas Gayrimenkul bünyesinde Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli'de faaliyet gösteren 7 AVM, corona virüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu. Konuyla ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, AVM'lerde 12:00-20:00 arasından temel ihtiyaçlar için sadece marketin ve bir eczanenin açık kalacağı belirtildi.