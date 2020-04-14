AVM’ler ne zaman açılır? AVM’ler kapalı kalmaya devam edecek mi?

Ülke çapında corona virüse karşı alınan önlemler artırılıyor ve AVM’ler geçtiğimiz haftalarda kapatıldı. AVM’ler ne zaman açılacak sorusu ise belirsizliğini koruyor…

AVM'LER NE ZAMAN AÇILIR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok AVM kapandı ve ne zaman açılacağı henüz belli değil.

ÖNLEMLER AVM’LERİ KAPATTI

Çok sayıda insanın bir araya geldiği AVM’ler de teker teker kapanma kararı alıyor. Akasya ve Akbatı AVM’lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM’yi de kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

İstanbul’un en büyük AVM’lerinden Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM de kapandı.

İstanbul'un Nişantaşı semtinde bulunan City's AVM'de kapatıldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım da kendisine ait Optimum, Kozzy, Hiltown ve Piazza alışveriş merkezlerinin yarından itibaren geçici olarak geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Esas Gayrimenkul bünyesinde Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli’de faaliyet gösteren 7 AVM, corona virüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu. Konuyla ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, AVM’lerde 12:00-20:00 arasından temel ihtiyaçlar için sadece marketin ve bir eczanenin açık kalacağı belirtildi.