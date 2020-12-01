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AVM’lerde HES kodlu giriş başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında corona virüsü ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı.

Güncellenme: 11:35, 01/12/2020
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Alınan kararla Esenyurt’taki AVM’ye bugün saat 10.00’dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM’lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi. (DHA)

Corona Cumhurbaşkanı Esenyurt HES kodu Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:11:14,
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