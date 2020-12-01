AVM’lerde HES kodlu giriş başladı

Alınan kararla Esenyurt&#8217;taki AVM&#8217;ye bugün saat 10.00&#8217;dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM&#8217;lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi. (DHA). aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6148885}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/avmlerde-hes-kodlu-giris-basladi-6148885');aip2('newsArticle', {"identifier":6148885,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/avmlerde-hes-kodlu-giris-basladi-6148885/","headline":"AVM&#8217;lerde HES kodlu giriu015f bau015fladu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Esenyurt","HES kodu","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/01/iecrop/detay-kopya-5_16_9_1606810459.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2020-12-01 11:14:23","dateModified":"2020-12-01 11:35:34","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":263}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/avmlerde-hes-kodlu-giris-basladi-6148885/');