AVM’lere HES kodu ile girilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonra corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirler açıklandı. Erdoğan açıklamasında AVM’lerle ilgili düzenlemeye de gidildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı;

*Umumi hıfzıssıhha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edecekleri müşteri sayısını AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecektir.

*Kalabalık cadde ve meydanlara girişler yine umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla sınırlandırılabilecektir.

*Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilmektedir.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, e-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

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