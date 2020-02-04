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Avrupa Birliği’nden 2 Türk’e yaptırım kararı!

Avrupa Birliği,Kıbrıs kıta sahanlığında yasa dışı sondajdan sorumlu tuttuğu 2 Türk’e karşı yaptırım uygulanmasını kabul etti.

19:27 -
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Avrupa Birliği’nden 2 Türk’e yaptırım kararı!

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı keşif yapmaktan sorumlu tuttukları iki Türkiye vatandaşına karşı yaptırım uygulamasına karar verdi.

Habere göre, Brüksel'de Avrupalı diplomatlar, iki Türk vatandaşına seyahat kısıtlamasının getirilmesi ve varlıklarının dondurulması kararı aldı. Kaynaklar, kararın uygulanabilmesi için bu ay içinde resmi olarak onaylanması gerektiğini belirtti.

Daha önce AB, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz alanının paylaşımına ilişkin Fayez Al-Sarrac liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle yasallaştırmaya çalıştığı Kıbrıs kıta sahanlığındaki sondaj çalışmalarının kabul edilemezliği konusunda Türkiye'yi uyarmıştı.

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