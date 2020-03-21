Avrupa’dan gelen vatandaşların karantina sürecinde 4. gün

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinde bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye getirilmişti. 3 bin kişi evlerine gitmeden önce İstanbul’da 3 ayrı yurda yerleştirilerek 14 günlük karantina altına alındı.

Karantina altına alınan vatandaşların bulunduğu yurtlarda 4’üncü güne girildi. Polis ekipleri, yurda personel dışında giriş çıkış yapılmaması için tedbirlerine devam ediyor. Yurda giren personellerin tek tek kimlikleri sorularak giriş çıkış yapılmasına izin verilirken, karantina da olan bazı vatandaşlar ise zaman zaman camlara çıkarak hava alıyor. (İHA)

