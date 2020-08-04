Avukat Çimen: ‘Gülistan Doku intihar etti’ tezi çöktü

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 213 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun intihar anına ait olduğu iddia edilen ve Emniyet’in MOBESE kameralarından elde ettiği görüntüler bilirkişi tarafından incelendi.

Görüntülere ilişkin raporda “Köprü ayağındaki efekt bir piksel artığı olup, kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir” denildi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Emniyet'in soruşturma raporunda dile getirdiği ‘baraja atlayarak intihar etti’ iddiasının bu bilirkişi raporuyla çürütüldüğünü söyledi.

“TEZLERİMİZ BİLİMSEL RAPORLA TEYİT EDİLDİ”

Avukat Çimen soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Başsavcılıkça dosyaya atanan resmi bilirkişi raporuyla Gülistan Doku'nun veya herhangi bir nesnenin suya düşmediğine dair kesin bir delil bu raporla elde edildi.

* Tunceli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 05.01.2020 günü saat 12.25’te müvekkilim Gülistan Doku'nun suya düştüğünü gösteren tutanağının gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıkmıştır.

* Emniyet’in raporu sonrasında Gülistan’ın baraja atladığı değerlendirilmiş ve soruşturma sadece suda arama şeklinde gerçekleşmişti.

* Bu aşamadan sonra artık soruşturmanın insan öldürme şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Soruşturmanın başından itibaren ileri sürdüğümüz tezlerimiz resmi bilimsel rapor ile teyit edilmiştir. Yani intihar etmediği anlaşıldığına göre ilk aşamadan itibaren insan öldürme şeklinde düşünülmeli.