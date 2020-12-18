Avukat Mustafa Doğan İnal’dan açıklama: Üç Mustafa karıştırıldı

Son günlerde dava ses kaydı yayınlanarak hakkında iddialar ortaya atılan Avukat Mustafa Doğan İnal, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Avukat Mustafa Doğan İnal, görüşmede üç ayrı Mustafa isimli şahıs olduğunu ve kayıtlarda yer alan iddia konusu beyanların isimler karıştırılmak suretiyle kendisine mâl edildiğini söyledi.

Ses kaydındaki toplantıda kendisi ile beraber şirketin yöneticisi Mustafa Kılıç'ın yer aldığını ifade eden İnal, Fransız firmasını zarara uğrattığı iddia edilen şirketin avukatının isminin de Mustafa olduğunu belirtti.

Mustafa Doğan İnal yaptığı açıklamada Fransız Büyükelçisi başta olmak üzere toplantıya katılanlara sorulması halinde herkesin gerçekle yüzleşeceğini belirterek “Bu iddiayı dile getirenleri önce gerçekleri kaynağından teyit etmeye, daha sonra da kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyorum” dedi.

Fransız Büyükelçisi'nin de bulunduğu ve bir Fransız şirketi ile ilgili dava dosyasını görüşmek üzere yapılan toplantıya katılanların ses kayıtları gizlice alınmış ve basına sızdırılmıştı. Bu kayıtlarda ismi geçen Av. Mustafa Doğan İnal, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.