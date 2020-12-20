Avukat olduğu iddia edilen kişi, sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü

Olay İznik’te meydana geldi. Avukat olduğu iddia edilen M.G., beslediği tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü. Olay anına tanık olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken olay yerine polis çağrıldı.

SOKAK KÖPEĞİNİ BAŞINDAN VURDU

Yaşanan vahşete tanıklık eden mahalle sakini Mehmet Barış Topçu, “Evde kahvaltı yaptığımız sırada sokaktan gelen silah sesi ile irkildik. Dışarı çıktığımda komşum M.G., sokak köpeğine bir el daha tüfekle ateş ettiğini gördüm. Köpek başından aldığı kurşun yarası ile öldü. Kendisine tepki gösterince de bu kez bana ‘Git başımdan’ diyerek tüfeğini doğrulttu. Karakola giderek, kendisinden şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.