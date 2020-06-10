Avukat Vahit Bıçak dosyası, 15 Haziran sonrası gündeme alınacak

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlattı. Damar’ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu’na şikayette bulundu.

İKİ SORUŞTURMA



Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Avukat Vahit Bıçak´la ilgili Ankara Barosu’nun başlattığı iki farklı soruşturma olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Mart ayından beri yaşadığımız bir pandemi süreci var. Haliyle yönetimin toplanarak karar alması konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadık.

* Artık sürecin biraz daha normalleştiği günleri yaşıyoruz. Haliyle bu yöndeki soruşturmayı devam ettireceğiz. Ailenin yaptığı şikayet henüz bizi önümüze gelmedi.

* Geldiği taktirde o da aynı şekilde değerlendirilmeye alınacaktır. Bu soruşturmanın, 15 Haziran’dan sonraki süreçte yönetim kurulu gündemine geleceğini söyleyebilirim.

NE OLMUŞTU?

Sanık avukatı Vahit Bıçak, savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmişti. Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.