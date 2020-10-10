Avukatlar ‘genel kurul erteleme kararına’ karşı toplandı

Haliç Kültür Merkezi ve İstanbul Barosu önünde yapılan basın açıklamasında, baroların genel kurullarının, hukuk ve yasa tanımaz yönetim anlayışı ile engellendiği kaydedildi.

‘BAROLARIN VE AVUKATLARIN BAĞIMSIZLIĞI YOK EDİLEREK…'

Açıklamada, “Baro genel kurullarını erteleme ve iptal kararları; avukatların örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına müdahale olduğu kadar, Baroların ve avukatın bağımsızlığının yok edilerek; esasta savunma hakkının ve yürütmenin yargı eliyle denetlenmesinin ayakta kalan dayanaklarının da çökertilmesi girişimidir” denildi.

KANUNA VURGU YAPTILAR

Genelgelerin kanun hükmünü geçersiz kılma ve değiştirme gücü olmadığının kaydedildiği açıklamada, “Avukatlık Kanunu geçici 23. madde hükmü, Ekim ayının ilk haftası Baro genel kurullarının tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Genelge, İl Hıfzısıhha Meclisi veya İlçe Seçim Kurullarının kanun hükmünü geçersiz kılma veya değiştirme gücü yoktur. Normlar hiyerarşisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, bir yasa hükmünü sadece yasama meclisi değiştirebilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, avukatlar ve baro yönetimleri, bu durum karşısında ortak tutum almaya çağırıldı.

ORTAK AÇIKLAMAYI YAPAN GRUPLAR

Avukat Hakları Grubu /Avukat Hareketi / Avukatlar Sendikası / Çağdaş Avukatlar Grubu/

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi/ Demokrasi İçin Hukukçular /

Hukuk Hareketi Platformu / Hukukta Sol Tavır Derneği / Kartal Hukukçular Derneği

Katılımcı Avukatlar/ Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar /Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi