Avukatlar TBB’den destek bekliyor

Corona virüsü ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için, duruşmalar 30 Nisan'a ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşmaların erteleme süresini 15 Haziran'a uzatıldığı açıklamasının ardından hukukçular konuyu Sözcü'ye değerlendirdi, çözüm önerilerini sundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin de elini taşın altına koyması gerektiğini ve bu süreçte maaşları olmayan ek gelirleri bulunmayan avukatlara destek eli uzatmaları gerektiğini söyleyen hukukçular, “Kiralarımızı ödeyemiyoruz, destek kredileri verilsin, SSK, Bağ-Kur prim ödemelerimiz yatırılsın” talebinde bulundu.

“YARGISAL FAALİYETLER AVUKATLAR AÇISINDAN TAMAMEN DURDU”

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Keser, duruşmaların ertelenme sürecini değerlendirdi.

Keser, “Corona virüsünden dolayı 15 Haziran'a kadar duruşmalar, icra takipleri açılamayacak sadece davalar açılabiliyor ve tedbir talepleri söz konusu olabiliyor. Bu durumda, yargısal faaliyetler avukatlar açısından tamamen durmuş durumda. Normalde biz avukatların davaları uzaktan açabildikleri UYAP sistemimiz var. Buradan, davaları açabiliyoruz, icra takiplerini yapabiliyoruz ama içinde bulunduğumuz durum itibariyle çok fazla itilaf olmasından dolayı ve bu itilafların yargıya hemen yansıması sosyal açıdan olumsuz neticelere sebep olacağından icra anlamında da süreler uzatıldı” diye konuştu.

“AVUKATLARA DESTEK KREDİSİ SAĞLANMALI”

Keser, Avrupa ülkelerinin de virüs nedeniyle duruşmaları ertelediğini belirterek, Türkiye'de duruşma olmadığı için ekonomik sıkıntılar çeken avukatlar için çözüm önerilerinde bulundu.

“Avukatlara destek kredileri sağlanabilir, arabuluculuk ücretleri ödenmedi bunların ödemeleri hızlandırılabilir” diyen Keser, şu anda İstanbul Barosu'na 40 bin kayıtlı avukat olduğunu ve çoğunun düzenlerinin bozulduğunu kaydetti.

“MESLEĞE YENİ BAŞLAMIŞ BİR AVUKAT NASIL GEÇİNEBİLİR?”

Keser, “Barolar kendi imkanları ile mesleğe ilk adımını atmış ya da 65 yaş üstü avukatlarımıza faizsiz kredi olanağı sağlayabilir. Avukatların hakim ve savcılar gibi sabit bir maaşları yok. Avukatlık kamu hizmeti olsa da neticede serbest meslek erbabı oldukları için SSK ile BAĞ-KUR prim ödemelerini kendileri yapıyorlar. Avukatların geçici iş görememezlik ödeneği için 450 gün prim ödeme zorunlulukları var. Mesleğe yeni başlamış avukat bunu alamıyor, ücretsiz izne çıkarılıyor orada da kendisine bin TL civarında ödeme yapılıyor. Büyük bir şehirde bu para ile nasıl geçinebilirsiniz? Bunların hepsinin desteklenmesi lazım“ ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK MESLEKTAŞIMIZ ÇALIŞAMIYOR, MÜVEKKİLLERE ULAŞILAMIYOR, BÜROLAR KAPALI”

Av. Dr. Rezan Epözdemir'de duruşmaların ertelenmesini Sözcü'ye değerlendirdi.

Epözdemir, kararı olumlu bulduğunu belirterek, “Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte pek çok yargı mensubu ile hak arama özgürlüğünü kullanan kişilerde bu durumdan etkilendi. Sağlık çalışanların canları pahasına mücadele ettiği bu süreçte yargıdaki sürelerin de uzatılmasını doğal karşılıyorum. Biliyorsunuz hak düşürücü süreler var, zaman aşımı süreleri var aynı zamanda icra şikayet, itiraz, tebliğ süreleri var. Bu hak arama özgürlüğü itirazlar,şikayetler hak düşürücü süreler içinde yapılmazsa şayet hak arama özgürlüğü kullanılamayacak ve adaletin tecellisi maddi gerçeğin ortaya çıkması söz konusu olamayacak. Birçok meslektaşımız şu an çalışmıyor, müvekkillere ulaşılamıyor, bürolar kapalı. Esnek çalışmaya geçen hukuk büroları var adliyeler zaten tutuklu kişiler dışında boş. Hal böyle iken hak arayan tarafların daha fazla mağdur olmaması adına sürenin uzatılması ve süre kaybı yaşanmaması adına isabetli oldu” dedi.

“AVUKATLAR EKONOMİK OLARAK YALNIZ”

Konu ile ilgili Sözcü'ye konuşan Avukat Emre Doğan, kararın son derece kalabalık olan adliyelerde oluşacak fiziki temasın önüne geçilmesi adına alındığını belirterek, süreç içinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Doğan, “Yargının kurucu unsurlarından olan mesleğimizi icra ederken hep olduğu gibi halkımızın yanında yer almaktayız. Ancak bu süreçte avukatların ekonomik kaygılar yaşadığı gözden kaçırılıyor. Sokağa çıkma yasağı ile adliyelerdeki mevcut iş ve işlemlerin durdurulmuş olması nedeniyle birçok meslektaşımız evlerinde. Türkiye Barolar Birliği'nden ise avukat sayılarının fazla olması nedeniyle ekonomik olarak destek olunamadığına dair açıklamalar geldiğini görmekteyiz. Hal böyleyken avukatların ekonomik olarak yalnızlaştırıldığı bir dönemde olduğumuzu görüyorum. Her ne kadar tavsiye niteliğinde barolardan bir takım açıklamalar gelse de buna dair avukatlar için atılmış ciddi bir adım henüz maalesef göremedik ve meslek kuruluşlarının da yetersiz olduğu kanısındayım” diye konuştu.

“ERTELEME SONRASINDA DA ADLİ TATİL GELECEK”

Doğan, erteleme sonrasında adli tatilin de geleceğini ve maddi manevi olarak meslektaşlarının zor durumda kalacağını belirterek, “Ülkemizde çok sayıda işsiz ve stajyer avukat var. Bu süreçte devlet tarafından bir ödeme yapılması gerekiyor. Yine tüm meslektaşlarımızın SGK primlerinin, vergi ödemeleri ve banka kredi ödemelerinin de bu uzun süreçte ödenmesinin ertelenmesi, hatta mümkünse bir muafiyet tanınmalı. Kirasını, faturalarını ödemekte zorlanan meslektaşlarım var, ofis giderlerini karşılayamayan mesleğe yeni adım atmış meslektaşlarım var. En azından kıdemleri gözetilerek meslektaşlarımıza ücret desteğinde bulunulması gerektiği kanaatimdeyim. Yine meslektaşlarımıza banka kredileri sağlanmalı ve bankalar tarafından ivedi olarak adımlar atılmalıdır” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK KAYGILAR NEDENİYLE MESLEKTAŞLARIMIZ İNTİHAR EDİYOR”

Doğan, ekonomik sıkıntılardan dolayı meslektaşlarının intihar ettiğini belirterek, “Kaldı ki geçmişte olduğu gibi ekonomik kaygılar nedeniyle yahut borçları nedeniyle meslektaşlarımız arasında intihar vakalarına dair haberler duyuyoruz, bu nedenle önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor” sözlerini aktardı.