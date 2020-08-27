Avukatlara mesaj atıldı: O adliyeye giden varsa test yaptırsın!

Çarşamba Adliyesi içerisindeki İcra Müdürlüğü’nde çalışan bir personelde corona virüsü tespit edildi. Müdürlükte çalışan personelin tamamı idari izinli sayılırken yerlerine geçici olarak 3 kişi görevlendirildi.

“ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMEYİN”

Samsun Barosu, yaşanan olay nedeniyle kayıtlı bin 200 avukata şu mesajı gönderdi:

* Çarşamba Adliyesi İcra Müdürlüğü’nde 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle son 1 hafta içinde icra müdürlüğüne işlem yapan meslektaşlarımızın, personelleri de dahil olmak üzere gerekli kontrollerini yaptırmaları,

* Çarşamba Adalet Komisyonu kararı ile icra müdürlüğü personeli idari izinli sayılarak, yerlerine ‘acil işler ile ilgili’ icra konusunda tecrübe sahibi olmayan geçici 3 personel görevlendirilmiştir.

* Bu nedenle, gerek icra işlemleri ve gerekse sair işlemler için zorunlu olmadıkça Çarşamba Adliyesi’ne ve İcra Müdürlüğü’ne giriş- çıkış yapmamaları önemle rica olunur.

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