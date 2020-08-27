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Avukatlara mesaj atıldı: O adliyeye giden varsa test yaptırsın!

Samsun'un Çarşamba Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin corona virüsü testi pozitif çıktı. Durumdan haberdar olan Samsun Barosu, avukatlara uyarı mesajı göndererek bir hafta içinde söz konusu icra müdürlüğüne giden avukatların ve personelin test yaptırmasını istedi.

İsmail AKDUMAN
16:56 -
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Avukatlara mesaj atıldı: O adliyeye giden varsa test yaptırsın!

Çarşamba Adliyesi içerisindeki İcra Müdürlüğü’nde çalışan bir personelde corona virüsü tespit edildi. Müdürlükte çalışan personelin tamamı idari izinli sayılırken yerlerine geçici olarak 3 kişi görevlendirildi.

“ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMEYİN”

Samsun Barosu, yaşanan olay nedeniyle kayıtlı bin 200 avukata şu mesajı gönderdi:

* Çarşamba Adliyesi İcra Müdürlüğü’nde 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle son 1 hafta içinde icra müdürlüğüne işlem yapan meslektaşlarımızın, personelleri de dahil olmak üzere  gerekli kontrollerini yaptırmaları,

* Çarşamba Adalet Komisyonu kararı ile icra müdürlüğü personeli idari izinli sayılarak, yerlerine ‘acil işler ile ilgili’ icra konusunda tecrübe sahibi olmayan geçici 3 personel görevlendirilmiştir.

* Bu nedenle, gerek icra işlemleri ve gerekse sair işlemler için zorunlu olmadıkça Çarşamba Adliyesi’ne ve İcra Müdürlüğü’ne giriş- çıkış yapmamaları önemle rica olunur.

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Son güncelleme: 17:02 27.08.2020
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