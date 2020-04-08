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Avukatların katılmadığı Güleda Cankel davası ertelendi

Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel davasının ikinci duruşması yapıldı. Avukatların katılmadığı duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

14:30 -
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Avukatların katılmadığı Güleda Cankel davası ertelendi

Isparta’da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan’ın yargılanmasına devam edildi. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Tarafların avukatlarının mazeret göstererek katılmadığı duruşma kısa sürdü. Sanık Zafer Pehlivan’ın  tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

18 Kasım 2019’de meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel (19) kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından önce boğulmak istenmiş, ardından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Pehlivan cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olmuştu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

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Son güncelleme: 14:34 08.04.2020
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