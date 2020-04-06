Avukatsız duruşmaya itiraz!

MİT görevlisinin cenaze törenine ait görüntülerin yer aldığı haberden dolayı tutuklanan OdaTV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz duruşması avukatsız yapıldı. Sulh Ceza hakimliği tutukluluğa devam kararı verdi.

OdaTV yöneticilerinin avukatları da bu durumun savunma hakkının ihlali olduğunu vurgulayarak karara itiraz etti.

Avukatlar Hüseyin Ersöz, Yiğit Akalın ve Serkan Günel tarafından İstanbul Sulh Ceza hakimliğine verilen itiraz dilekçesinde ayrıca corona virüsü nedeniyle müvekkillerinin cezaevinde risk altında olduğunu ifade edildi.

“RİSK ALTINDALAR”

Dilekçede “Ülkemizi de etkisi altına alan Covit-19 pandemisi nedeniyle vaka ve ölüm sayısının her geçen gün hızla artıyor olması, salgın hastalıkla mücadele noktasında cezaevlerinin yetersiz bulunması ve müvekkilin ciddi risk altında olması nedeniyle tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz” ifadeler kullanıldı.

“TERKOĞLU’NUN DAHLİ YOK”

Dilekçede ayrıca Barış Terkoğlu'nun haberin yayınlanması sürecinde bir dahlinin olmadığı ve bunun da Barış Pehlivan ve haberi yazan muhabir Hülya Kılınç'ın beyanlarıyla sabit olduğu belirtilerek “Tutukluluk halinin devamına karar verilmesi hukuka aykırıdır” denildi.