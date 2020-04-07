Avukattan örnek davranış: Kimse aç yatmasın

Zonguldak Barosuna kayıtlı 25 yaşındaki avukat Çağla Dursun, corona virüsü nedeniyle araç giriş çıkışı yasaklanan kentte zor durumda kalan vatandaşlara elini uzattı. Dursun, sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak zor durumda kalan insanların kendisine ulaşmasını istedi.

“KİMSE AÇ YATMASIN”

Kendisinin de Zonguldak'ta yaşadığını belirten Dursun şu mesajı paylaştı:

* Eğer bir işiniz yoksa ve kimseden yardım alamıyorsanız ve yemeğiniz bitiyorsa, lütfen akşamları aç yatmayın! Utanmadan, sıkılmadan mesengerdan bana ulaşın! Birinin yiyebileceği yemek varsa , ikinciye de yetecek kadar olduğunu öğrenerek büyüdük ! Her aile başka aileye destek olsa yeter.

* Paylaşmak bereketi getirir, ne olur bencil olup sadece kendi dolabımızı doldurup evimizde beklemeyelim! Üzgün ebeveynlerin olduğunu okuyoruz, duyuyoruz çünkü artık çocuklarına bir yemek garanti edemiyorlar. Bu mesajı okuduysanız ve tekrar ediyorum rahatsızlık hissetmeden bana özel bir mesaj bırakın, size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

* Neye ihtiyacınız varsa, kısacası, en az bir yemek dahi sana ulaştımaya çalışacağıma söz veriyorum, kimse aç olmamalı, çaresiz kalmamalı” ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“BU İNSANLIK GÖREVİ”

Ülke olarak zor günler yaşadığımızı ifade eden Dursun, “Gün birlik beraberlik günüdür. Ben insanlık görevimi yerine getiriyorum. Herkes gücü yettiğince elini taşın altına koymalı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diye konuştu. Dursun, şu ana kadar 25 ailenin kendisine ulaştığını söyledi.