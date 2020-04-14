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Avustralya’dan tatil için gelen kadının kedisi havalı silahla vuruldu!

Avustralya'dan tatil için Antalya'ya gelen Avustralyalı çiftin yanlarında getirdikleri kedilerden biri havalı silahla vuruldu, biri kayboldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

15:53 -
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Avustralya’dan tatil için gelen kadının kedisi havalı silahla vuruldu!

Kemer’e daha önce tatil için gelen Avustralyalı Svetlana Salatcaia ve eşi, yılın belirli zamanlarını ilçede geçirmeye karar verdi. Svetlana Salatcaia ve eşi, kiraladıkları evde 3 kedileriyle birlikte kalmaya başladı. Kiriş Mahallesi’nde oturan Svetlana Salatcaia, geçen hafta kedilerinden ‘Salty’nin eve yaralı şekilde geldiğini fark etti. Kedisini alan Svetlana Salatcaia, Kemer Veteriner Kliniği’ne götürdü.

Kediyi inceleyen veteriner hekim Olgun Aslan, başında havalı silah saçması buldu. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Kedisinin tedavisinin ardından polis merkezine giderek ifade veren Svetlana Salatcaia, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

Antalya Avustralya Haber köpek pazar Polis tatil Veteriner
Son güncelleme: 16:02 14.04.2020
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