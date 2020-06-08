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Ay’a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de merak edilen soru…

Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? sorusu ve cevabı...

22:11 -
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Ay’a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de merak edilen soru…

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Ay’a en son ne zaman ayak basılmıştır?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Ay’a en son ne zaman ayak basılmıştır?

A: 1969
B: 1972
C: 1975
D: 1978

Doğru Cevap: B: 1972

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster
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