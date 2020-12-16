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Ayakkabı kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Denizli’de jandarma ekipleri şüphelendikleri araçta arama yaptı. Uyuşturucunun ayakkabı kutusuna saklandığı görüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 09:41, 16/12/2020
Haberler Gündem
Ayakkabı kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede uyuşturucu sattığı öne sürülen Sertan E.(40)'nin kullandığı otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

Şüphelinin ilçede esrar sattığı, dikkat çekmemek için uyuşturucuyu ayakkabı kutusunda sakladığı ortaya çıktı. Aramada ayakkabı kutusu içinde kullanıma hazır 200 sarımlık toplam 500 gram esrar ele geçirildi. JASAT ve Honaz Jandarma Komutanlığının ortak operasyonu ile gözaltına alınan Sertan E. ifadesinin ardından adliyeye çıkarılacak.

 

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Yayınlanma Tarihi:09:34,