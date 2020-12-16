Ayakkabı kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede uyuşturucu sattığı öne sürülen Sertan E.(40)'nin kullandığı otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

Şüphelinin ilçede esrar sattığı, dikkat çekmemek için uyuşturucuyu ayakkabı kutusunda sakladığı ortaya çıktı. Aramada ayakkabı kutusu içinde kullanıma hazır 200 sarımlık toplam 500 gram esrar ele geçirildi. JASAT ve Honaz Jandarma Komutanlığının ortak operasyonu ile gözaltına alınan Sertan E. ifadesinin ardından adliyeye çıkarılacak.