Ayasofya açılışı için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı!

Emniyet’ten yapılan açıklama şöyle:

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili 23 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.00'dan ve 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

* 23.07.2020 Perşembe Günü Saat 20.00'dan İtibaren Kapatılacak Yollar

1- Ankara Caddesi

2- Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi,

3- Sarayburnu Gülhane Caddesi,

4- Ahırkapı Caddesi,

5- Aksakal Sokağı,

6- İshakpaşa Caddesi,

7- Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım,

8- Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak,

9- PeyhaneSokak,

10- Klodfarer Caddesi,

11- Babıali Caddesi,

12- Alayköşkü Caddesi,

13- Gülhane İçerisi,

14- Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu),

15- Tarihi Yarımadaya Bağlanan Yollar.

ALTERNATİF GÜZERGAH

1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil – Atatürk Bulvarı,

4- D 100 Kuzey Güney,

5- Rauf Orbay Caddesi,

6- Atatürk Köprüsü,

7- Galata Köprüsü güzergahları

24.07.2020 Cuma Günü Saat 05.00'dan İtibaren Kapatılacak Yollar

1- AnkaraCaddesi,

2- Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar,

3- AlemdarCaddesi,

4- GalataKöprüsü,

5- Namık Kemal Caddesi,

6- Ordu Caddesi,

7- 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine,

8- Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine,

9- Gazi Mustafa Kemal Caddesi,

10- Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine,

11- Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine,

12- İshakpaşa Caddesi,

13- Aksakal Sokak,

14- Ebusuud Caddesi,

15- Küçükayasofya Caddesi,

16- Torun Sokak,

17- Tavukhane Sokak,

18- Nakilbent Sokak,

19- Klodfarer Caddesi,

20- Peykhane Caddesi,

21- Cemal Yener Tosyalı,

22- Revani Çelebi Sokak,

23- Hacı Kadın Caddesi,

24- Divanyolu Caddesi,

25- Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren,

26- Dostluk Yurdu Sokak,

27- Babıali Caddesi,

28- Alayköşkü Caddesi,

29- Gülhane Parkı Girişleri,

30- Hayriye Tüccarı Caddesi,

31- Şehzadebaşı Caddesi,

32- Hükümet Konağı Caddesi,

33- İmran Öktem Caddesi,

34- Reşadiye Caddesi,

ALTERNATİF YOLLAR

1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil,

4- Atatürk Bulvarı,

5- D 100 Kuzey Güney,

6- Rauf Orbay Caddesi,

7- Türkeli Caddesi,

8- Atatürk Köprüsü,

9- Fevzipaşa Caddesi güzergâhları kullanılabilecektir.