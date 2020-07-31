Ayasofya’da ilk bayram namazı kılındı

Ayasofya’yı müze yapan 1934 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 24 Temmuz’da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii’nde ilk bayram namazı kılındı.

Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından ezanın okunmasıyla içeri alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı bayram namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yan yana saf tuttu.

İçeride sosyal mesafe kuralı uygulanırken cami önünde ise büyük bir kalabalık bayram namazı kıldı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda vatandaş namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.