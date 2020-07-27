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Ayasofya Camii’nde yoğunluk sürüyor

350 bin kişinin katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde sabah namazı yoğunluğu yaşandı. Haftanın yeni gününde vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geldi.

07:29 -
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Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararın ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-e ilgi devam ediyor. Cuma günü açılan camiye hafta sonu da vatandaşların ziyareti kesintisiz devam etti.

FOTO: DHA

Haftanın ilk mesai gününde de sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar camiyi doldurdu. Saatler öncesinden kendilerine ayrılan bölgede bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeriye akın etti.

FOTO: DHA

Kalabalık daha sonra ellerindeki seccadelerle saf tuttu. Sosyal mesafe kuralına uymayarak saf tutanları ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait görevlilerce, sosyal mesafeye uyulması için tek tek uyarıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 07:40 27.07.2020
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