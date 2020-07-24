Ayasofya-i Kebir ne demek? Kebir kelimesinin anlamı ne?

Ayasofya’nın açılışıyla birlikte birçok konu merak edilmeye başlandı. Ayasofya Camisi’ne ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ tabelası asıldı. Tabelada yazan kebir kelimesinin anlamı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

KEBİR NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına geliyor. Ayasofya kelimesiyle birlikte Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmekte. Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı. Kaynaklara göre Ayasofya adındaki “aya” sözcüğü “kutsal, azize”, “sofya” sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden geliyor.