Ayasofya için protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü”nü imzaladı.

“RESTORASYONLARI HIZLANDIRIYORUZ”

İmza töreninden konuşan Bakan Ersoy şunları kaydetti “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır. Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz” dedi. (İHA)