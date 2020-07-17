‘Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi’ kararı kabul edildi

İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarının, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı tarafından yönetilen son bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilDİ.

AKP ve MHP grubunun, 13 Temmuz pazartesi günü İBB Meclisi'ne sunduğu, Ayasofya'nın imar planlarına “Ayasofya Camii ve Külliyesi” olarak işlenmesi teklifi, karara bağlanmak üzere bugün meclis oturumuna geldi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”ndaki “Ayasofya Cami-Müze” fonksiyonunun iptal edilerek “İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu verilmesi uygun bulundu.

1/1000 ölçekli plandaki “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonu da iptal edilerek yerine “Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” fonksiyonu getirildi. Rapor mecliste oya sunuldu. Karar oybirliği ile kabul edildi.