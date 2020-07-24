Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ayasofya önünde dikkat çeken yoğunluk!

Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin çevresinde yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar sırayla camiye alınırken, çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için bekliyor.

18:06 -
Haberler Gündem
Ayasofya önünde dikkat çeken yoğunluk!

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresine akın etti.

Ayasofya Camii çevresindeki yoğunluk devam ediyor. Çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için sırada bekliyor.

Bariyerlerin arkasında bekleyen vatandaşlar sırayla caminin içine alınıyor. Bazı vatandaşlar ise Ayasofya Meydanı’ndan camiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Foto: DHA

“BİR HAYALDİ ŞİMDİ BİZİM GERÇEĞİMİZ OLDU”

Ayasofya Camii’ne girebilmek için bekleyen Meryem Kurt, “Çok mutluyuz. Senelerdir Ayasofya’nın cami olması için çeşitli eylemlere, yürüyüşlere katıldık. Bir hayaldi. Şimdi bizim gerçeğimiz oldu. Çok mutluyuz. İnşallah içeri girebilmek için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Foto: DHA

“ADANA’DAN AYASOFYA’NIN AÇILIŞI İÇİN GELDİK”

Ayasofya’nın açılış töreni için Adana’dan İstanbul’a gelen Mahmut Mustafa Ballı, “Adana’dan Ayasofya’nın açılışı için geldik. 86 yıl sonra bu açılışa şahit olmak bizi gururlandırdı ve duygulandırdı. Adana’dan iki gün önce geldim. Akşam Sultanahmet Camii’nde kaldım. Uykusuz bir gece geçirdik ama değdi” diye konuştu. (DHA)

İLGİLİ HABERŞahan Gökbakar Ayasofya'da sosyal mesafeye uyulmamasını eleştirdiŞahan Gökbakar Ayasofya'da sosyal mesafeye uyulmamasını eleştirdi

İLGİLİ HABERAyasofya'nın açılışına kaç kişi katıldı? Erdoğan açıkladıAyasofya'nın açılışına kaç kişi katıldı? Erdoğan açıkladı

İLGİLİ HABER Dünya Ayasofya'daki ilk namazı böyle takip ediyor Dünya Ayasofya'daki ilk namazı böyle takip ediyor
Adana cami Cuma Cuma namazı Cumhurbaşkanı Danıştay Dünya Haber İngiltere istanbul Meryem MHP oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya Sultanahmet
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more