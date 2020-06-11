Ayasofya tartışması büyüyor! ‘Sahte imza’ iddiası kafaları karıştırdı!

Ayasofya’nın statüsüyle ilgili tartışmalar büyüyor. Danıştay’ın 2 Temmuz’da açıklayacağı karar beklenirken, tarihi yapının kilise-cami-müze evrimiyle ilgili ilginç iddialar ortaya atılıyor.

Türk Tarih Kurumu’nun eski başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya’nın müze haline getirilmesi için hazırlanan kararnamenin de kararnamedeki Atatürk imzasının da sahte olduğunu öne sürüyor.

KAFA KARIŞTIRAN TARİHLER

Gazi Mustafa Kemal, ‘Atatürk’ soyadını resmi olarak 27 Kasım 1934 tarihinde alıyor. Karar Resmi Gazete’de 27 Kasım’da yayımlanıyor. Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararı ise 24 Kasım tarihinde imzalanıyor.

Prof. Halaçoğlu, bununla ilgili olarak “Atatürk’ün o tarihte bu kararnameyi imzalamadığını söylüyorum. Vefatından sonra atılmış bir imza olduğunu söylüyorum” diyor.

“ATATÜRK’TEN HABERSİZ OLMAZ!”

24 Kasım 1934 tarihli kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmaması kafaları karıştırsa da gazeteci Murat Bardakçı da “O dönemde Atatürk'ten habersiz böyle bir şey mümkün mü?” diyor.

Atatürk’ün 1 Şubat 1935’te halka açılan Ayasofya Müzesi’ni 7 Şubat 1935 günü ziyaret etmesi de dönemin gazetelerinde yer alıyor.