Ayasofya yüzüğünü yapan usta: Özel taşlarla tasarladık

Taktığı ya da tasarımını yaptığı yüzüklerle dikkatleri çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya'nın açılışı öncesinde Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yüzüğü ile objektiflere poz vermişti. Bahçeli'nin yüzüğü gündemde geniş yer bulmuş ve yapımından tasarımına kadar büyük merak konusu olmuştu. İşte o yüzüğün hikayesine SÖZCÜ ulaştı. Konya'da 20 yıldır özel tasarım yüzükleri yapan Yasin Yaşadı, “Gravür sanatıyla nakşedip, ortam ışığına göre renk değiştiren taşlarla süslenen bir yüzük yaptık” dedi.

ÖZEL BİR TASARIM

Yaşadı, yüzüğün serüvenini şu sözlerle anlattı: “Ben 2000 yılından beri tasarım yüzük yapıyorum. Bu özel tasarımlarımızda özellikle kutsal değerlerimiz olan, Kâbe, Mescidi Nebevi, Kudüs, Ayasofya, Çanakkale temalarını işliyoruz. En son geçtiğimiz günlerde koleksiyoncu bir müşterimiz bizden Devlet Bahçeli için özel bir yüzük tasarlamamızı istedi. Bir hafta sonra yüzüğü müşterimize verdik.”

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Yasin Yaşadı, yüzüğün yapım aşamasını şöyle anlattı: “Özel tasarım Ayasofya yüzüğümüz tamamen gümüşten yapılmıştır. Yanlarına ise hilal işledik. Etrafına tek tek gravür desenleri atıldı. Yüzüğün üst taşına ise tersten oyma şeklinde Ayasofya Cami'si üç boyutlu olarak işlendi. Ardından boyama işlemi yaptık ve yüzüğü teslim ettik. Yüzük ışığa göre 7 farklı renk değiştirme özelliğine sahip.”

TAKTIĞI HER YÜZÜK DİKKAT ÇEKİYOR

MHP lideri Bahçeli'nin çok sayıda yüzüğü var. İşte onlardan birkaçının hikayesi:

1) 8 Köşeli Selçuklu Yıldızı: Bu yıldız şükretmek, sabretmek anlamında. Üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor.

2) Resmini işletti: Bahçeli yüzünü işlettiği yüzüğü sık sık takıyor.

3) Kırmızı yüzük: Mine taşlı yüzüğün, sağında ailesine ait Fettahoğlu'nun özel tuğrası yer alıyor.

4) Mavi yüzük: Yüzükte Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var.

YÜZÜĞÜN PİYASA DEĞERİ 750 LİRA TALEP ÇOK FAZLA

Konya'da 20 yıldır özel tasarım yüzükler yapan Yasin Yaşadı, yüzüğün piyasa değerinin 750 lira olduğunu söyledi. Yaşadı, “Yüzüğümüzde çok yoğun el işlemesi var. Bu sebeple fiyatı 750 lira. Ayasofya'nın ibadete açılması ve Devlet Bahçeli'nin yüzüğü takmasıyla ürünümüze talep de arttı. Taleplere yetişemiyoruz” dedi