Ayasofya’da ikona ve freskler ne olacak? Ayasofya’da yapılan değişiklikler neler?

En eski şehir simgelerinden biri olan Ayasofya 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüş, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise müze olması kararı alınmıştı. Son karar ile birlikte yeniden cami olarak ilan edildi ve yarın ibadete açılıyor.

PERDELEME UYGULANACAK

Erbaş, ikona ve fresklerin üstünü namaz vakitlerinde perdeleme veya teknolojik imkanlarla kapatılacağını (ışıklandırma, karartma yoluyla), namaz bittikten sonra sergilenmeye devam edeceğini açıkladı.

Konu hakkında Erbaş, şunları kaydetti:

“Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimler de şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak inşallah bu sistem de kuruluyor. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor.”

İSMİ DEĞİŞMİYOR

Caminin ismiyle ilgili açıklamada bulunan Erbaş, isim konusunda bir değişiklik planlanmadığını açıkladı. Yani Ayasofya-i Kebir Camii ismi kullanılmaya devam edecek.

HER ALANI HEM İBADETE HEM ZİYARETE AÇILACAK

Yabancı turistlerin ibadet yapılırken ziyarette bulunabileceğine vurgu yapan Erbaş, “Ayasofya'nın her alanı hem ibadet hem ziyarete açılma noktasında rahat bir şekilde kullanıma hazır hale getirilecektir” dedi.

AYASOFYA’DA HALILAR SERİLDİ

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına sayılı günler kala halılar serildi. Halılar için ördek başı yeşilin tonları kullanıldı.