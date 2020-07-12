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Ayasofya’da ilk namaz nasıl olacak? Kaç kişi aynı anda namaz kılacak?

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz'a kadar hangi düzenlemelerin yapılacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği bilgilere göre, namaz sırasında ikona ve fresklere perdeleme veya karartma yöntemi uygulanacak, içeride en fazla bin kişi namaz kılacak, iki imam ve dört müezzin görev alacak.

Mert ÖZ
09:09 -
Haberler Gündem
Ayasofya’da ilk namaz nasıl olacak? Kaç kişi aynı anda namaz kılacak?

Danıştay kararının ardından Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra ibadete açılması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmileşti.

İlk namazın 24 Temmuz’da kılınacağı açıklanırken, aynı zamanda turizm faaliyetlerinin devam edeceği Ayasofya’da tarihi ikonaların, fresklerin, taşınabilir sembollerin durumu, namaz kılınırken uygulanacak metotlar ve turizm açısından yapılacak düzenlemeler merak konusu oldu.

(FOTO: SÖZCÜ)

PERDELEME VEYA KARARTMA UYGULANACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra tüm düzenlemelerin netleşeceği bilgisini verdi.

Erbaş, ikona ve fresklerin üstünü namaz vakitlerinde perdeleme veya teknolojik imkanlarla kapatılacağını (ışıklandırma, karartma yoluyla), namaz bittikten sonra sergilenmeye devam edeceğini açıkladı. Perdeleme ve karartma uygulamasının henüz hangisinin uygulanacağına karar verilmediğini açıklayan Erbaş, bu iki yöntemden birinin uygulanacağını, kararın önümüzdeki günlerde alınacağını belirtti.

(FOTO: SÖZCÜ)

İSMİ DEĞİŞMİYOR

Caminin ismiyle ilgili açıklamada bulunan Erbaş, isim konusunda bir değişiklik planlanmadığını açıkladı. Yani Ayasofya-i Kebir Camii ismi kullanılmaya devam edecek.

NAMAZ KILACAK KİŞİ SAYISI

Erbaş, normal şartlarda Ayasofya’da 3-4 bin kişinin namaz kılabileceğini ancak sosyal mesafe düzeninde 500-1000 kişi arasında kişinin içerde namaz kılmasına imkan verilebileceğini söyledi.

(FOTO: SÖZCÜ)

İKİ İMAM VE DÖRT MÜEZZİN ATANIYOR

Ayasfoya’da görev yapacak din görevlilerinin isimlerinin belli olduğunu belirten Erbaş, iki imam ve dört müezzin atanacağını açıkladı.

HER ALANI HEM İBADETE HEM ZİYARETE AÇILACAK

Yabancı turistlerin ibadet yapılırken ziyarette bulunabileceğine vurgu yapan Erbaş, “Ayasofya’nın her alanı hem ibadet hem ziyarete açılma noktasında rahat bir şekilde kullanıma hazır hale getirilecektir” dedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

“GÖNLÜMÜZ HALILAR SADE OLSUN İSTİYOR”

Ayasofya’nın zeminine serilecek halıyla ilgili henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Erbaş, “Gönlümüz istiyor ki halılar sade olsun. Rengi ve sadeliği milletimiz tarafından iyi karşılanacak olsun” dedi.

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Son güncelleme: 09:11 12.07.2020
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