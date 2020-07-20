Ayasofya’da ilk namaz ne zaman? Ayasofya’da ilk cuma namazı programı…

Ayasofya’da ilk cuma namazı için geri sayım başladı. İlk namaz Ayasofya içerisinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu namaz kılınacak.

KAÇ KİŞİ NAMAZ KILACAK?

Erbaş, normal şartlarda Ayasofya’da 3-4 bin kişinin namaz kılabileceğini ancak sosyal mesafe düzeninde 500-1000 kişi arasında kişinin içerde namaz kılmasına imkan verilebileceğini söyledi.

PERDELEME VEYA KARARTMA UYGULANACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra tüm düzenlemelerin netleşeceği bilgisini verdi.

Erbaş, ikona ve fresklerin üstünü namaz vakitlerinde perdeleme veya teknolojik imkanlarla kapatılacağını (ışıklandırma, karartma yoluyla), namaz bittikten sonra sergilenmeye devam edeceğini açıkladı. Perdeleme ve karartma uygulamasının henüz hangisinin uygulanacağına karar verilmediğini açıklayan Erbaş, bu iki yöntemden birinin uygulanacağını, kararın önümüzdeki günlerde alınacağını belirtti.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA

Danıştay’ın 2 Temmuz’da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Resmen cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasoyfa’da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

24 Temmuz günü Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı’nda toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Camiye iki imam ve dört müezzin atandı.