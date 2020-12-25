Ayasofya’nın imamı herkesi anmış, Atatürk’ü anmamış

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ile gazeteci Cüneyt Akman için “Cenazeleri camilere alınmasın” diyen akademisyen Ebubekir Sifil'e destek olan Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'ın, Atatürk ve Cumhuriyet alerjisi ortaya çıktı.

Twitter hesabında İzzetbegoviç'i, Fahrettin Paşa'yı, Burhan Kuzu'yu ve Ayasofya'nın kedisi Gli'yi anan Mehmet Boynukalın, 10 Kasım'da Atatürk'ü, 29 Ekim'de de Cumhuriyet Bayramı'nı unuttu. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlamadı.

KEDİ GLİ'Yİ DE ANDI

Boynukalın'ın Ayasofya'nın kedisi Gli'yi andı ve retweet ettiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, “Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız” ifadeleri yer aldı.

Boynukalın, Bosna Hersek eski Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü olan 19 Ekim'de, “Rahmetle, hürmetle, özlemle” ifadelerini paylaştı. 21 Kasım'da ölen Türkiye'nin ilk imam hatip müdürü Mahmut Celaleddin Ökten'i, “Mahmut Celaleddin Ökten, daima iyimser yaşadı” ifadesiyle andı.

Ölüm yıldönümü 22 Kasım olan Fahrettin Paşa'yı da “Bugün vefatının 72. Yıldönümünde rahmetle andığımız Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın Medine müdafaası sırasında şehid düşen askerlerinin kabrini ziyareti sırasındaki mahzun bir anı” paylaşımını retweet etti.

İmam Boynukalın, 14 Kasım'da ölen gazeteci yazar Ahmet Kekeç'i de “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadeleriyle anarken, Erdoğan'ın Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili başsağlığı mesajını paylaştı.

TWEETLE DESTEK ÇIKTI

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil sosyal medya hesabı üzerinden Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman ile ilgili “Öldüklerinde camilerimize cenazeleri sokulmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabından konuyla ilgili ayetler paylaşan Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın “Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!” ifadesini kullandı.

GAZETE BASAN AKP'LİNİN AKRABASI ÇIKTI

Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın, Hürriyet Gazetesi'ne taşlı sopalı baskın düzenleyen AKP eski Milletvekili Abdürrahim Boynukalın'ın akrabası çıktı.

AKP'den milletvekilliği de yapan eski Gençlik Kolları Başkanı ve Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın, 6 Eylül 2015'te gazete binasına 200 kişi ile taşlı sopalı baskın yapmış, tehditler savurmuştu. Abdürrahim Boynukalın halen AKP'nin Londra temsilcisi olarak İngiltere'de bulunuyor.

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