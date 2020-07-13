Ayasofya’ya namaz turları başladı

Sosyal medyadan kapı, mobilya ve hırdavat malzemeleri satışlarının yapıldığı Tosya Ekşioğlu adlı firmanın 24 Temmuz’da açılacak Ayasofya için 235 liraya tur düzenlediğine dair bir ilan paylaşıldı.

T24’ün haberine göre; konuyla ilgili ulaştığı ismini vermeyen firma yetkilisi, öyle bir ilanın olmadığını ilanı kaldırdıklarını söyledi.

Olmayan bir ilanın kaldırılamayacağı sorusu üzerine firma yetkilisi, “Ben size öyle bir ilan var demedim. İlan kaldırıldı” dedi.

Kaldırıldığı açıklanan ilanda “24 Temmuz 2020 Ayasofya Camii Cuma Namazı Programı; kişi başı 235 lira” bilgisi yer aldı.