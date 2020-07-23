Ayasofya’ya nasıl gidilir? Ayasofya’da ilk namaz sebebiyle kapatılacak yollar…

Ayasofya son günlerin en gündemde olan konularından. Tarihiyle büyük önem taşıyan Ayasofya’nın konumu ve nasıl gidileceği de merak edilen detaylardan. Ayasofya çevresindeki yollar ilk namaz sebebiyle trafiğe kapatılacak.

AYASOFYA’DA İLK NAMAZ SEBEBİYLE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00’dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya’dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

AYASOFYA NEREDE?

Ayasofya tarihi yarımada içinde Fatih ilçesine bağlı olan Sultanahmet semtinde yer alıyor.

AYASOFYA’YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya’ya tramvayla Sultanahmet durağından ya da otobüsle Beyazıt’a ulaşılarak oradan 10 dakikalık yürüyüşle ulaşılabilir.