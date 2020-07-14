AYÇEP’ten JES referandumu çağrısı: Sandık kuralım halka soralım

Aydın’da 10’u proje halinde olan toplam 38 adet JES’in yapılmaması için yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları mücadele veriyor. Buna rağmen, çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Aydın valiliğinin “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) gerekli değildir” izni ile JES’ler çalışmalarını sürdürüyor. Kızılcaköy Çevre Derneği’nin, Sarı Zeybek jeotermal sahası için başvurduğu Aydın İdare Mahkemesi’nin, bilirkişi bölgede inceleme yapmadan yürütmeyi durdurmayı reddetmesi hayal kırıklığı yaşattı. AYÇEP bu gelişmeler üzerine “Gelin jeotermallerle ilgili bir sandık koyalım, referandum yapalım, JES’leri halka soralım” çağrısı yaptı.

“BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMAMALI”

AYÇEP’ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Üç yıldır Kızılcaköy halkı mücadele ediyor. Seslerini duyurmaya, sağır kulaklara dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Köyümüze bu jeotermalleri yapmayın. Haksız cezalar uygulanıyor. Halkın bu tepkisine rağmen JES firmaları hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.

* Aydın İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebimizi daha bilirkişi heyeti jeotermal sahasına gelip keşif yapmadan reddetti. JES şirketine istediği gibi jeotermal yapabilirsin diye karar verdi.

* Bu ne demek oluyor. Bir an önce projenizi hayata geçirin deniliyor. Oysa yasalar, yasal süreçler bitmeden bir çivi dahi çakamazsın diyor.

“HALKA SORALIM”

* Yetkililere çağrı yapıyoruz. Gelin JES ile ilgili sandık kuralım, referanduma gidelim, halka jeotermallerden memnun olup olmadıklarını soralım. Burada yaşayan insanlar karar versin.